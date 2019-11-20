» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

متابعات - أمينة عبد العال
شهدت أسواق الفاكهة والخضار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار.
وسجل سعر الطماطم اليوم 4.5 جنيه للكيلو، وسجل الباذنجان الرومي 3 جنيهات فيما سجل الباذنجان العروس 3.5 والأبيض 4 جنيهات، والبطاطس بـ8 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات والفاصوليا الخضراء 14 جنيها، والبصل 6 جنيهات والليمون 13 جنيها والملوخية 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة فبلغ سعر الرمان 7.5 والجوافة 5 جنيهات والعنب البناتي الأصفر 8 جنيهات والأحمر 9، أما المانجو البلدي 10 جنيهات والزبدة 13 جنيها والتفاح المصري 10 جنيهات والأمريكي 20 جنيهًا والموز 10 جنيهات.
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