» الطلبة البورونديون الحاصلون على منح وزارة التعليم يسافرون إلى مصر

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أقامت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، حفل استقبال للطلبة البورونديين السبعة عشر الفائزين بمنح وزارة التعليم العالي للدراسة بالجامعات المصرية، حيث قامت بتسليمهم تذاكر سفرهم ليغادروا خلال الأسبوع الجاري لبدء دراستهم خلال? العام الدراسي 2020/2019.

قدمت السفيرة المصرية، في كلمتها خلال حفل الاستقبال، التهنئة? للطلاب البورونديين، مؤكدةً أن مصر تعوِّل على الاستثمار فيهم لبناء وطنهم بوروندي، كما قدَّمت لهم نبذة حول التقاليد والعادات والثقافة المصرية.

من جانبهم، أعرب الطلاب البورونديون عن بالغ شكرهم لما تقدمه مصر لهم من مساعدة لمواصلة الدراسة، مضيفين أن مصر أصبحت مؤخرًا إحدى الوجهات الخارجية الهامة التى يقصدها الطلبة البورونديون لمواصلة دراستهم.


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