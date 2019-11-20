» الأهلى يخطط لضم مهاجم السد القطرى

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كثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضتهم مع المهاجم الجزائرى بغاد بنجاح مهاجم السد القطرى، استعدادًا لضمة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى ظل رغبة النادي الأحمر لبيع وليد أزاوا بناء على تعليمات المدير الفنى السويسري فايلر.

وتشير الأنباء إلى تحمل المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية لتكاليف الصفقة، بعدما عاد وتصالح مرة أخرى مع مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب.

وتأتي رغبة "الأحمر" فى التعاقد مع اللاعب فى ظل الدخول على منافسة قوية بدورى أبطال أفريقيا والدورى المصرى لتدعيم خط الأمامى للفريق، خاصة أنه يعد من أشرس المهاجمين بالقاهرة السمراء الفترة الحالية وهو ما ظهر عليه خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية التى اقيمت الفترة الماضية فى مصر.

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