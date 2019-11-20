» 3 مطالب مهمة من "البدرى" عقب العودة من جزر القمر

20 نوفمبر 2019 - 09:42 ص

ينتظر حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة، بشق الأنفس انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، كى يعقد جلسة مطولة مع مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى لوضع طلباته أمامهم.

ويأتى على رأس أولويات "البدرى"، عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية كى تشتد المنافسة بين الأندية المشاركة بالدورى المصرى، أيضًا المطالبة بضرورة الاتفاق على العديد من المباريات الودية الفترة المقبلة لحدوث أكبر انسجام بين اللاعبين، وأخيرًا الاستعانة بعدد من لاعبى المنتخب الأولميبي عقب ظهورهم بمستوى جيد للغاية.

جدير بالذكر أن بعثة الفراعنة عادت إلى القاهرة مساء أمس على متن طائرة خاصة، بعد التعادل السلبى مع جزر القمر فى ثاني جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021.