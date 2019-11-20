"كلوا فراخ براحتكم".. خبر سار من الزراعة للمواطنين

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الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة
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الزراعة

الأسعار

الدواجن

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، انخفاض أسعار الدواجن، خلال أيام بالأسواق المصرية، قائلا: "أسعار الدواجن هتنزل تاني خلال أيام، كلوا فراخ براحتكم".

وأضاف "القرش"، في لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأسعار وصلت إلي 18 جنيهًا للكيلو في المزارع، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق على الطلب.

 وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن الوزارة تتابع أسعار الدواجن يوميًا، وهي حريصة على حماية المستهلك واستمرار الرقابة على الأسواق.

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