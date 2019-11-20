تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

إيمان هاني
عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لحمار صغير يسير بمفرده، على طريق 6 أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وعقب "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، علي الفيديو ساخرا: "الجحش عنده تصوير".
وطالب الإعلامي مستمعيه، الذين قد يرون الحمار الصغير بالاتصال بالبرنامج قائلاً: "طمنونا على الجحش عامل إية".
وأشار أمين إلي أن هذه المنطقة يوجد بها مناطق لتربية المواشي، وهذه الحيوانات تسير في بعض الأحيان في الشوارع.
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