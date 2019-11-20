«تذكرتي» تطالب الجماهير بهذا الأمر

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طالبت شركة تذكرتى المسئولة عن دخول الجماهير لمباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تحضننها مصر، المشجعين بضرورة إحضار بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين خلال المباراة النهائية بين منتخبنا القومى وكوت ديفوار، والمقرر لها الجمعة المقبل فى ختام مباريات البطولة.

وتهيب الشركة المشجعين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظًا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمكانة مصر.

ونجح المنتخب القومى فى تخطى منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة قاسية، بعدما أحزر 3  أهداف بدون مقابل على إستاد القاهرة مساء أمس، وسط حضور جماهيرى كبير.

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