» أصالة تثير غضب متابعيها بعد حديثها عن حجاب صابرين

20 نوفمبر 2019 - 08:34 ص

تعرضت الفنانة أصالة لموجة من الغضب عبر حسابها بـ"انستجرام" بعد إعلان دعمها للفنانة صابرين في قرار خلعها الحجاب.



وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا .



وأضافت: صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوب.





قالت الفنانة صابرين، إن خلعها أو ارتدؤها الحجاب أمر شخصي بينها وبين الله، مضيفة: "يوم ما هنزل قبري هنزل لوحدي، ومحدش هيحاسبني غير ربنا، أنتم ليه حاسين أن ربنا هيمسكنا عشان حتى طرحة، ربنا رحمن رحيم.

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وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، باكية: "هو حد شافني بصلي، ولا بزكي، ولا براعي الأيتام ولا لاء.. هو في إيه، أنا تعبت"، لافتة إلى أن أسرتها كان رأيها أنه طالما ستكون بهذا الوضع أكثر راحة فهو أمر يخصها.

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وأشارت إلى أن خلعها للحجاب ليس بسبب الشغل، معقبة: "أنا مقلعتش عشان الشغل، أنا قلعته عشان نفسي، أنا شعرت في أوقات أني ممكن أكون بهين الحجاب، أنا حصل ليا قلق داخلي"

و كشفت الفنانة صابرين عن أغرب رسالة وصلت لها بعد قيامها بخلع الحجاب الذي ارتدته لسنوات.



وقالت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : "أغرب رسالة وصلتني بعد خلعي الحجاب وقيامي بنشر صورة لشعري باللون الأصفر كانت من سيدة .. هذه السيدة سألتني عن سعر الصبغة التي استخدمها في شعر".

