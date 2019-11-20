  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:39 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يطلب من شوبير طلبا مفاجئًا .. والإعلامي يعلنه للجماهير

مبروك عطية

مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

وزارة المالية

وزارة المالية تصدم الموظفين بشأن هذا الأمر الهام

الشاب السوداني

أول تعليق من والد الطالب السوداني ضحية التنمر

مدبولي

مؤشرات قوية لتعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر

البدري وغريب

"البدري" يوجه رسالة هامة لـ"شوقي غريب"

محمد علي

إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

منتخب مصر الأوليمبي

مصر تحجز مقعدًا في طوكيو بعد إقصاء جنوب إفريقيا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

آخر الأخبار

مبروك عطية
مبروك عطية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صاحب فيديو "الخرتيت" يفجر مفاجأة مدوية عن مكان تصويره

#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

#

عطية لـ"شريف عامر": حد ضربك قبل كدا

#

عطية: "مش قادر تدفع يبقي خليك في اللي من توبك"

أخبار مصر

التنمر

مبروك عطية

الطالب الأفريقي

أكد الداعية الإسلامي مبروك عطية أن "التنمر" له عذاب أليم ، مؤكدة أن واقعة التنمر بطفل من جنوب السودان يجب أن تعجل بتجديد الخطاب الديني لكي تصبح الحياة أكثر رفاهية .

وأشار إلى أن التنمر بالأشخاص له عذاب أليم وصاحبه في جهنم مع عصاة أهل النار وفق قوله تعالى "ويل لكل همزة لمزة".

وأكد عطية في حواره مع برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر أن السيدة عائشة (رضي الله عنها ) قالت (حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن صفية امرأة ، وقلت بيدي هكذا ، كأنها تعني قصيرة ، فقال : لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج

وأكد عطية أن الإنسان بقلبه ولسانه لا بطوله ولونه مضيفا: "احتمال الشخص اللي بتتنمر عليه دا يكون أحسن منك ومن الي جابوك عند ربنا".

أقدم ثلاثة شباب، على مضايقة طفل سوداني الجنسية يحمل على كتفه حقيبة مدرسية، والتعدي عليه بدون سبب، في منطقة غمرة بمحافظة القاهرة.

وقام أحدهما بنشر الفيديو على الصفحة الشخصية من أجل الشهرة، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو شاب يدعى “سيد حسان”، وهو يتعدى على طفل سوداني الجنسية عند الذهاب إلى “سنتر” مترجلًا في المنطقة التي يقطن بها، هؤلاء الثلاثة.

جاء ذلك في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، في حين تساءل بعض المواطنين على الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ50 دقيقة: “أين القانون لمعاقبة المجرم وحماية اللاجئين”؟.

و تعرف الطفل الإفريقى، أمام نيابة حدائق القبة على الشباب الثلاثة، أصحاب فيديو التنمر، واتهمهم بترويعه والسخرية منه بسبب بشرته السمراء.

وانهار الشباب الثلاثة أبطال الفيديو فى البكاء، بعد مواجهتهم بالطالب الإفريقى، مطالبين منه مسامحتهم والعفو عنهم، قائلين: "مستقبلنا هيضيع".

وكان ثلاثة شباب قد تعدوا على طالب سودانى أثناء ذهابه لـ”السنتر”، بمنطقة حدائق القبة، حيث قاموا بذلك فى صورة تنمر، بسبب بشرته السوداء، فكان اثنان منهما ممسكين به، والثالث كان يقوم بتصوير الفيديو، بهدف نشره على "فيسبوك"، والشهرة من ذلك.

لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعدما تم تداول الفيديو بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار غضب النشطاء، وبالتالى قامت الأجهزة الأمنية أمس بإلقاء القبض عليهم.

حيث كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحرى عن الفيديو، ونجح رجال الأمن فى رصد عنوان المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية، برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وكانت نيابة حدائق القبة انتهت من الاستماع لأقوال الطالب الأفريقي الذي تعرض للتنمر، وظهر في الفيديو، وأكد أنه أثناء سيره في الشارع للذهاب إلى المدرسة، شاهد 3 شباب يقتربون منه، وتنتابهم حالة غريبة.

وأضاف الطالب الأفريقي أنه من مواليد سنة 2004 من جنوب السودان، عندما شاهد الشباب يقتربون منه شعر بالخوف وواصل السير في طريقه، إلا أنهم اعترضوا طريقه واستوقفوه، ثم أخرج أحدهم هاتفه المحمول وبدأ التصوير، فيما ضحك الشابان الآخران قائلين: "الحفلة هتبدأ"، ثم حاولوا تقطيع حقيبة مدرسته وحاولوا استخراج الكتب وتقطيعها، وسخروا من لون بشرته، إلا أن رجلا كبيرا في المنطقة أتى لنجدته ونجح في إبعادهم عن طريقه.

وأشار الطالب الأفريقي إلى أنه كان يجاوب عن جميع أسئلة أبطال فيديو التنمر تجنبا للمشكلات.

كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحري عن الفيديو، ونجح رجال الأمن في رصد عناوين المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة فنان شهير تثير إعجاب الجمهور بصورة أثناء تأديتها الصلاة
» الرئيس السيسي يوجه التحية للمنتخب الأوليمبي برسالة مؤثرة
» "ترامب" عن إجراءات عزله: عار على بلدنا
» الصحة العالمية: 70 ألف يمني قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب
» السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"
» السويد تسقط تهمة اغتصاب عن جوليان أسانج
» ارتفاع حاد في أسعار الذهب نهاية التعاملات
» مصر توسع الفارق بهدف ثالث في شباك جنوب إفريقيا
» معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65
» القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط
» حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب