مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

20 نوفمبر 2019 - 05:17 ص

أكد الداعية الإسلامي مبروك عطية أن "التنمر" له عذاب أليم ، مؤكدة أن واقعة التنمر بطفل من جنوب السودان يجب أن تعجل بتجديد الخطاب الديني لكي تصبح الحياة أكثر رفاهية .



وأشار إلى أن التنمر بالأشخاص له عذاب أليم وصاحبه في جهنم مع عصاة أهل النار وفق قوله تعالى "ويل لكل همزة لمزة".



وأكد عطية في حواره مع برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر أن السيدة عائشة (رضي الله عنها ) قالت (حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن صفية امرأة ، وقلت بيدي هكذا ، كأنها تعني قصيرة ، فقال : لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج



وأكد عطية أن الإنسان بقلبه ولسانه لا بطوله ولونه مضيفا: "احتمال الشخص اللي بتتنمر عليه دا يكون أحسن منك ومن الي جابوك عند ربنا".



أقدم ثلاثة شباب، على مضايقة طفل سوداني الجنسية يحمل على كتفه حقيبة مدرسية، والتعدي عليه بدون سبب، في منطقة غمرة بمحافظة القاهرة. وقام أحدهما بنشر الفيديو على الصفحة الشخصية من أجل الشهرة، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر مقطع فيديو شاب يدعى “سيد حسان”، وهو يتعدى على طفل سوداني الجنسية عند الذهاب إلى “سنتر” مترجلًا في المنطقة التي يقطن بها، هؤلاء الثلاثة. جاء ذلك في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، في حين تساءل بعض المواطنين على الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ50 دقيقة: “أين القانون لمعاقبة المجرم وحماية اللاجئين”؟.

و تعرف الطفل الإفريقى، أمام نيابة حدائق القبة على الشباب الثلاثة، أصحاب فيديو التنمر، واتهمهم بترويعه والسخرية منه بسبب بشرته السمراء. وانهار الشباب الثلاثة أبطال الفيديو فى البكاء، بعد مواجهتهم بالطالب الإفريقى، مطالبين منه مسامحتهم والعفو عنهم، قائلين: "مستقبلنا هيضيع". وكان ثلاثة شباب قد تعدوا على طالب سودانى أثناء ذهابه لـ”السنتر”، بمنطقة حدائق القبة، حيث قاموا بذلك فى صورة تنمر، بسبب بشرته السوداء، فكان اثنان منهما ممسكين به، والثالث كان يقوم بتصوير الفيديو، بهدف نشره على "فيسبوك"، والشهرة من ذلك. لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعدما تم تداول الفيديو بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار غضب النشطاء، وبالتالى قامت الأجهزة الأمنية أمس بإلقاء القبض عليهم. حيث كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحرى عن الفيديو، ونجح رجال الأمن فى رصد عنوان المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية، برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.