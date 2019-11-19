  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
محمد علي

إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

منتخب مصر الأوليمبي

مصر تحجز مقعدًا في طوكيو بعد إقصاء جنوب إفريقيا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

الأطباء

"الأطباء" تعلن عن مبادرة جديدة لحل أزمة التكليف

الأمير أندرو

نجل ملكة بريطانيا يوجه شتائم مقذعة ضد العرب

فيديو التنمر

"واقعة التنمر"..تفاصيل أقوال الطالب السوداني أمام النيابة

دواجن

انخفاض أسعار الدواجن إلى 18 جنيهًا و"الزراعة" تكشف السبب

الفتاة

القبض على الفتاة السعودية بطلة "الفيديو الفاضح"

ترامب

"ترامب" عن إجراءات عزله: عار على بلدنا

ترامب يبلغ الكونجرس رفع عدد قواته بالسعودية إلى 3 آلاف

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

#

ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان

#

حرب تجارية كبرى تستعر بين الولايات المتحدة والصين

#

26 قتيلاً ومصابًا بانفجار في مسجد بباكستان

أخبار السعودية

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس، الثلاثاء، بأنه أصدر أوامر بنشر قوات إضافية في السعودية ليصل الإجمالي إلى 3 آلاف جندي، وذلك منذ الهجمات التي تعرضت لها شركة "أرامكو" في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس، نشرها البيت الأبيض، لقد "صدرت أوامر بنشر قوات إضافية ومعدات بينها أنظمة رادار وصواريخ بالسعودية لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة".
وأضاف: "لقد وصلت أول دفعة من تلك القوات الإضافية إلى السعودية وسيصل الباقي خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "بهذه القوات الإضافية سيصل إجمالي أفراد القوات المسلحة الأمريكية في المملكة نحو 3 آلاف".
وأردف "سيتم الإبقاء على نشر تلك القوات طالما ظل وجودها مطلوبا للوفاء بالمهام المشار إليها أعلاه".
كما جاء في الرسالة "لقد تم نشر قوات مسلحة أمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيز حماية القوات في المنطقة ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران والقوات التابعة لها".
وأشار ترامب إلى أن "إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة، بما في ذلك مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر/أيلول 2019".
وأوضح: "لطمأنة شركائنا وردع المزيد من السلوك الاستفزازي الإيراني، وتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، فقد صدرت أوامر بنشر قوات إضافية".
وقال: "كما تم نشر أنظمة رادار وصواريخ للمساعدة في مواجهة تهديد الهجمات الإيرانية على المصالح النفطية".
والشهر الماضي، قال ترامب عقب إعلان وزارة الدفاع "البنتاغون" عن إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية، إن الرياض "وافقت على الدفع مقابل أي شيء تقوم به الولايات المتحدة".
وأضاف: "سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي (الرياض) وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شيء نفعله".
وتابع قائلا "السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك".
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".
فيما اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك.
وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يبلغ الكونجرس رفع عدد قواته بالسعودية إلى 3 آلاف
» الصحة العالمية: 70 ألف يمني قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب
» السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"
» السويد تسقط تهمة اغتصاب عن جوليان أسانج
» ارتفاع حاد في أسعار الذهب نهاية التعاملات
» مصر توسع الفارق بهدف ثالث في شباك جنوب إفريقيا
» معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65
» القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط
» حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية
» الأمم المتحدة ترفض شرعنة أمريكا للمستوطنات
» الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب