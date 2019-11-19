واشنطن ترحب بإطلاق "طالبان" سراح رهينتين أمريكي وأسترالي

19 نوفمبر 2019 - 10:30 م

رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإطلاق سراح رهينتين، أحدهما أمريكي والآخر أسترالي، كانت حركة "طالبان" تحتجزهما في أفغانستان منذ عام 2017.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، قولها "ترحب الولايات المتحدة بالإفراج عن (الرهينة الأمريكي) كيفين كينغ و(الأسترالي) تيموثي ويكس".

وأضافت أن "الرجلين يتلقيان رعاية طبية وغير ذلك من الدعم من جانب حكومة الولايات المتحدة".

وتابعت: "نحن نصلي من أجل التعافي التام لكلا الرجلين، اللذان تحملا معاناة كبيرة أثناء أسرهما، ونتمنى لهما التوفيق مع أسرتيهما في المستقبل القريب".

كما رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، بالإفراج عن الرهينتين، واصفا ذلك بأنه "مؤشر يبعث على الأمل بأن حرب أفغانستان المتواصلة يمكن أن تنتهي قريبًا".

والثلاثاء، أعلنت "طالبان" إطلاق سراح الرهينتين، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح 3 من قيادات الحركة وإرسالهم إلى قطر في "صفقة تبادل مشروطة" بتحرير الرهينتين.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصادر في طالبان (لم تسمها)، أنه "تم الإفراج عن الرهينتين اليوم حيث كانا محتجزين في ولاية زابل جنوبي أفغانستان".

والرهينتان الأجنبيتان هما، الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما)، والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه قرر الإفراج عن 3 من قيادات "طالبان" في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين أمريكي وأسترالي تحتجزهما منذ العام 2017، لكن الإفراج عن قيادات "طالبان" تم فعليا الإثنين.