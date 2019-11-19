» مصر توسع الفارق بهدف ثالث في شباك جنوب إفريقيا

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مصر الأوليمبي
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الأوليمبى

هدف ثاني

أحرز الهدف الثاني والثالث للمنتخب المصري اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وسجل منتخب مصر الهدف الأول من ركلة جزاء، أحرزها اللاعب رمضان صبحي، بعد مروع ربع ساعة من مطلع الشوط الثاني.

أنهى المنتخب المصري الأوليمبي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل لملاقاة المنتخب الإفواري في المباراة النهائية، خاصة بعد فوزه على منتخب غانا، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.


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