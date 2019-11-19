انخفاض أسعار الدواجن إلى 18 جنيهًا و"الزراعة" تكشف السبب

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دواجن
دواجن

محمد فضل- متابعات

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وزارة الزراعة

أسعار

الدواجن

مزارع

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 18 جنيهًا، وأكد مسؤول بوزارة الزراعة أن السعر لن يهبط أكثر من ذلك لكنه يستقر خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة إلى 18 جنيها، يأتي بسبب زيادة المعروض لمواجهة الطلب، مع الحفاظ على تحقيق المربي ربح هامشي لسداد التزاماته.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه عزة مصطفى، إن زيادة المعروض من السلع في الأسواق أحد أسباب انخفاض الأسعار.

وأضاف أن الوزارة حريصة على حماية المستهلك والمنتج ومتابعة أسعار الدواجن يوميا، بالإضافة إلى الرقابة على مصانع إنتاج الأعلاف وتسهيل إجراءات ترخيص الثروة الداجنة.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تنخفض عن 18 جنيها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تيسيرات جديدة ودعم مربي الدواجن لسد الفجوة بين الاستهلاك والطلب وزيادة الإنتاج.

وأكد أن أسعار الدواجن والبيض ستشهد استقرارا نسبيا في السوق وفقا للمعروض منها والطلب عليها.


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