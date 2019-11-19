» حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية

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بورسودان

احداث دامية

حظرت السلطات السودانية التجوال، في مدينة بورتسودان، عقب أحداث دامية إثر أعمال عنف قبلية.

وقتل في أعمال العنف بحسب لجنة الأطباء في الولاية 3 أشخاص وأصيب 24 آخرون بجراح متفاوتة، بسبب اشتباكات بالعصي والأسلحة البيضاء عقب لقاء جماهيري لنائب رئيس الجبهة الثورية الأمين داؤود في كورنيش ستي لاند.

وأعلن والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي، حظر التجوال داخل المدينة، من الخامسة مساء للخامسة فجرا، في وقت انتشرت فيه قوات الدعم السريع بكل أنحاء المدينة، بحسب صحيفة "السوداني".

وكان رئيس الجبهة الشعبية للعدالة الأمين داؤود، قد خاطب حشدا من مؤيديه أعلن فيه أنه جاء للتبشير بالسلام وأن الجبهة الثورية ستُنصف الشرق، مشيرا إلى أنهم بصدد مراجعة أموال ومشروعات صندوق إعمار الشرق ونصيب الولايات في عائدات شركات التعدين، وجدد تمسكه باتفاقية الشرق.

وتطورت في وقت لاحق من يوم أمس، الخلافات السياسية إلى مناوشات قبلية بين قبيلة البنى عامر من جهة، وقبائل البداويت من جهة ثانية. وأدت المواجهات إلى إتلاف وحرق عدد من السيارات والمحال التجارية.

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