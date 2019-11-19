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300 مليون يورو قيمة 6 اتفاقيات بين مصر وألمانيا

الحياة السياسية

وزيرة الاستثمار
وزيرة الاستثمار

أحمد سالم

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الاستثمار

اتفاقيات

مصر وألمانيا

وقعت مصر وألمانيا، اليوم الثلاثاء، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات مبادرة التعاون مع أفريقيا، بالعاصمة الألمانية "برلين".

ووقع على الاتفاقيات كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، على كل من اتفاقيتي للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة اجمالية تبلغ 44.9 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات: كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل، واتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام 2018 بقيمة 101 مليون يورو لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الاجتماعية وتشجيع التوظيف.

كما جرى توقيع بروتوكول للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتوظيف ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


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