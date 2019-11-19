"الري" تعلن الطوارئ بسبب النيل

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الطوارئ

نهر النيل

وزارة الري

الرى

رفعت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ على مدار الساعة بسبب مياه النيل.

وجاء رفع حالة الطوارئ لكل محطات الرفع ووجهت بمتابعة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة، للتعامل مع موسم الأمطار والسيول.

 كما اتخذت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة للمنخفضات الجوية القادمة.

وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري لمتابعة موقف فيضان النيل للعام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وتم التشديد على استمرار حالة الاستعداد وكذلك تكثيف أعمال الصيانة لكافة منشآت تصريف المياه.


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