السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"

19 نوفمبر 2019 - 08:09 م

تعتزم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، تصنيع سلاح خاص لحماية منشآتها، يتم تصنيعها داخل المملكة العربية السعودية.

وقالت "شركة الإلكترونيات المتقدمة" السعودية، إن الشركة تنوي تأمين منشآتها باستخدام طائرات مسيرة حربية مصنوعة في المملكة.

وكشف مسؤول من "الإلكترونيات المتقدمة"، التي تعمل على إنتاج أنظمة إلكترونية ذات استخدام عسكري ومدني ودخلت مؤخرا ضمن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، على هامش "معرض دبي للطيران 2019" أن "أرامكو" تنوي شراء عدد من الطائرات المسيرة من طراز "Bakir " لضمان أمن منشآتها النفطية.

وعرض المسؤول من الشركة هذه الطائرة، موضحًا أنها تمثل منتجا جديدا لـ"الإلكترونيات المتقدمة"، وهي قادرة على قطع مسافة تبلغ 4.5 كيلومتر حال لم تكن محملة بشكل كامل، فيما تستطيع أن تحلق 1.5 كيلومتر وهي محملة بشكل كامل، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر المسؤول أن شركته تلقت طلبات خاصة بهذه الطائرات المسيرة من القوات الجوية السعودية وشركة "أرامكو"، مبينا أن "الإلكترونيات المتقدمة" تعمل حاليا على تحديث هذه الطائرات لتكييفها مع احتياجاتهما.

وأشار ممثل "شركة الإلكترونيات المتقدمة" مع ذلك إلى أن الطائرة المسيرة لم يتم بعد عرضها على الرأي العام.