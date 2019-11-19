» العفو الدولية: مقتل 106 أشخاص في مظاهرات إيران

19 نوفمبر 2019 - 07:52 م

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها نقلت عن مصادر موثوقة، مقتل "106 أشخاص على الأقل، في مظاهرات إيران.

جاء ذلك حسب ما نقلت المنظمة، في بيان لها عن "مصادر موثوقة"، دون الكشف عنها، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت المنظمة أنها تعتقد أن "حصيلة القتلى الحقيقية قد تجاوزت ذلك الرقم، حيث تفيد بعض التقارير بمقتل نحو مائتي شخص".

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن أي حصيلة رسمية تتعلق بسقوط قتلى في المظاهرات.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.





والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 مصرف، و50 متجرًا خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.