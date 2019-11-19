إيرانيون يتهمون "خامنئي" بقتل المتظاهرين

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إيران

خامنئي

مظاهرات

اتهمت شخصيات إيرانية إصلاحية، اليوم الثلاثاء، المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بقتل المتظاهرين.

وأفادت مواقع إيرانية معارضة، بأن قوات الأمن تطارد محتجين في مدينة كرج غرب طهران، فيما تقع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والأمن في مدينة ملارد، التابعة لمحافظة طهران.

وحملت شخصيات إصلاحية المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية الدماء، التي أريقت في الاحتجاجات.

وأفادت شركة "نت بلوكس" لمراقبة أنشطة الإنترنت بتراجع معدلات الوصول إلى الشبكة في إيران إلى 4%.

وتداول ناشطون وصحفيون إيرانيون على مواقع التواصل صورًا تظهر الدخان في أرجاء مدينة شيراز الإيرانية، وأشاروا إلى أن غالبية مناطق المدينة سقطت بيد المتظاهرين، كما أظهرت اللقطات مروحيات الحرس الثوري تجوب سماء المدينة.

يأتي ذلك تزامنًا مع إفادة موقع إلكتروني إيراني عن تهديد الحرس الثوري للمحتجين، وتوعدهم برد ثوري وحاسم، فيما توعد الموالون لمرشد إيران، علي خامنئي، بإنزال قوات الباسيج لقمع الاحتجاجات في مختلف مدن البلاد.


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