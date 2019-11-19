» الجماهير تتجاوز 50 ألف مشجع في استاد القاهرة

تجاوزت الجماهير الحاضرة لاستاد القاهرة 50 ألف مشجع قبل ساعات قليلة من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

شهدت مدرجات استاد القاهرة تواجدا مكثفا من قبل الجماهير المصرية، التي أتت من أجل مؤازرة المنتخب الأوليمبي، الذي يستعد لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي في الثامنة مساء اليوم.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث يسعى الفراعنة للفوز بها وضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي يستضيفها اليوم ملعب استاد القاهرة.