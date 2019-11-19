أمر ملكي سعودي بقتل سوريين تعزيرًا

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الملك سلمان

أخبار السعودية

أمر ملكى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرَا بحق شخصين يحملان الجنسية السورية، بناءً على أمر ملكي بعد استنفاد كل درجات التقاضي الطبيعية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وهما " عادل خليف الصامل ومحمد حمود الصوين"، سوريي الجنسية.

وأضافت أنه عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، تم القبض عليهما، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

واختتم البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين (عادل خليف الصامل، ومحمد حمود الصوين ) يوم الثلاثاء 22 / 3 / 1441 هـ في منطقة الجوف".


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