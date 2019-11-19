"الباز": نشأت في أسرة ملتزمة لاترى الحجاب من الإسلام

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الإفتاء

صابرين

الحجاب

فاروق الباز

حكم الحجاب

قال الدكتور فاروق الباز، إن الإسلام دين يغذي الروح، مشيرًا إلى أنه نشأ في أسرة ملتزمة دينيًا عن فهم حقيقى للدين الحنيف، الذي لم يكن للمظهر الخارجي أو الحجاب مكانة فيه.

جاء هذا في سلسلة ردود توضيحية على تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، التي كتب بها: "كان والدى مدرسًا فى المعهد الديني بالزقازيق ثم دمياط ثم رئيسًا لمعهد شبين الكوم، ثم رئيسًا لمدينة البعوث الإسلامية بمشيخة الأزهر، وكان أيضًا معلمًا أساسيا للشيخ محمد متولى الشعراوى. فى نفس الوقت لم يحكم على والدتى أو أخواتى البنات الثلاث أن يتحجبن أو تغطى شعرا أو وجهًا. الإسلام دين يغذى الروح".

وتوجه له أحد متابعيه بسؤال قائلًا: "شكرًا أستاذنا العظيم والمفكر الكبير د/الباز على التوضيح، ولكن أنت من أسرة عريقة، والدك كان أستاذ الإمام الشعراوي، فيتخيل أنه كان يحب الالتزام، والدليل على هذا التربية العظيمة لك ولأخواتك مثل السياسى الكبير أسامة الباز".

ليرد عليه الباز بقوله: "طبعًا كنا جميعا ملتزمين، ولكن عن فهم حقيقى للدين الحنيف، ولم يكن للمظهر الخارجي أو للحجاب مكانة فى ذلك. وهذا كان قصد الكلام".

وأثيرت ضجة كبيرة مؤخرًا حول حكم الحجاب، بعد خلع الفنانة صابرين حجابها التي كانت ترتديه لعدة سنوات.

وفي مقطع فيديو له، قال الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الحجاب فرض.

وأضاف في الفيديو، الذي بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، "إنه منذ نزول الإسلام حتى يومنا لم يقل عالم واحد مُعتبر إن الحجاب ليس فرضًا.

وتابع موجهًا رسالة لمن يخلعن الحجاب: "اقلعي الحجاب إنتي حرة، بس قولي أنا غلطانة، ويارب اهديني، ولا تعملي على إيجاد مبرر زائف لتسكتي به صوت ضميرك".


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