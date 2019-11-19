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"أحبه رغم الخيانة".. سمية الألفي تبوح بذكريات "الفيشاوي"

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فاروق الفيشاوي وسمية الألفي
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

أحمد سالم

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سمية الالفي

فاروق الفيشاوي

زكريات الفيشاوي

بكت الفنانة سمية الألفي، على الهواء، أثناء حديثها عن ذكرياتها مع الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، موضحة: "فاروق الفيشاوي أخد قلبي ومشي".

وأضافت، خلال البرومو، الذي عرضته فضائية "النهار"، لبرنامج "واحد من الناس"، أنها تعلمت الصبر من كثرة الألم.

وأجابت عن سؤال الإعلامي عمرو الليثي، والذي قال فيه: "هل ممكن تبقي عارفة أن الراحل فاروق الفيشاوي بيخونك وساكتة؟"، قائلة: "آه.. بحبه وأنا من غير فاروق تايهة في الدنيا".

ووجهت رسالة للراحل قائلة: "أنا بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري".

شاهد الفيديو..


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