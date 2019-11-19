  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم
ارشيفية

أمر ملكي سعودي بقتل سوريين تعزيرًا

ارشيفية

بث مباشر مباراة السعودية وبارجواي

زاهي حواس

زاهي حواس: لسنا عربًا ولا أفارقة وهذه أصولنا

الباز

"الباز": نشأت في أسرة ملتزمة لاترى الحجاب من الإسلام

الرئيس اللبناني

تشكيل حكومة تضم متظاهرين بلبنان

زاهي حواس

بالفيديو.. "حواس": "المصريون ليسوا عربًا ولكنهم فراعنة"

المنتخب الأوليمبي

المجد والثأر.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أرشيفية

بينها دول عربية.. تعرف على أخطر الدول على السياح في 2020

القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني

إمام الحرم السابق: "كان هناك فنانات في عهد النبي"

أرشيفية

أمريكا تصف الإخوان لأول مرة بأنها كيان إرهابي

مصر: استلام تعويضات ضحايا رافعة الحرم

آخر الأخبار

الحرم
الحرم

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

#

أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

#

الأرصاد تكشف: مصر تتعرض لموجة حارة لهذا السبب

#

«الخارجية» تدين حادث مقتل 95 شخصًا في مالي

السعودية

مصر

سقوط رافعة

حاث الحرم

أعلن السفير هشام فتحي، القنصل العام المصري في جدة، عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 وإصابة 22 من الجنسية المصرية.

وقال: إنه "تم استلام 20 شيكًا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".

وأضافت القنصلية العامة أنها تؤكد على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكل المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهري والحبيب الجفري في ندوة دينية بقناة السويس
» مستشار السيسي: يزورني 3 "مهدي منتظر" كل أسبوع
» مصر: استلام تعويضات ضحايا رافعة الحرم
» أول تعليق للحكومة الإيرانية على قرار قطع الإنترنت
» شروط حفل رامي صبري في موسم الرياض
» أصالة عن صابرين: "غريبة فتاوى البشر"
» مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين
» وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية
» الإفتاء تحذر من تطور الهجمات الإرهابية بهذه المنطقة
» "صلاح" يشاهد هذه الأفلام على متن الطائرة
» هل للرجل عدة مثل المرأة.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب