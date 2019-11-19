بينها دول عربية.. تعرف على أخطر الدول على السياح في 2020

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محمد فضل - متابعات

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ذكر خبراء متخصصون في السلامة السياحية، عدد الدول الأخطر على السياح في عام 2020، وجاء على رأسها دول عربية، حيث أشار الخبراء إلى أن هذه الدول تقع بشكل رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الخبراء: إن العراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان هي أخطر الدول للسفر في عام 2020. وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء شركة أجنبية متخصصة في السلامة السياحية والطبية.

كما عدد الخبراء الدول، التي يسهل فيها الإصابة بالأمراض الفيروسية - في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإريتريا، وليبيريا، وغينيا ونيجيريا.

بالنسبة للحوادث المرورية، فإن حصولها للسياح وارد أكثر الشيء في جمهورية الدومينيكان، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، وفيتنام، وفنزويلا.

ووفقًا للخبراء، أكثر البلدان أمانًا للمسافرين فنلندا وأيسلندا والنرويج، وتم تقييم سلوفينيا والدنمارك ولوكسمبورغ وسويسرا بشكل عال.

ومستوى الخطر للسياح المسافرين إلى روسيا متوسط.

عند وضع القائمة، أخذ الخبراء في الاعتبار العوامل التالية: العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجريمة، والبنية التحتية للنقل ومخاطر الكوارث الطبيعية.


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