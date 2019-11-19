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وزير النقل: تنفيذ الأعمال المدنية للقطار المكهرب بأيادٍ مصرية

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

علي محمود

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وزير النقل

وزير الاسكان

القطار المكهرب

مونوريل العاصمة الإدارية

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمناقشة عدد من المشروعات المُشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

بدأ الاجتماع باستعراض التعاون والتنسيق بين الوزارتين بشأن بعض المشروعات مثل تعديل موقع محطة العاشر من رمضان في مشروع القطار المكهرب LRT "السلام- العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية"؛ لتكون بعد عبور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مباشرة وكذلك إسراع الإجراءات المالية فيما يخص محطة بدر الجديدة.

 وأوضح وزير النقل، أن الشركات المصرية تنفذ الأعمال المدنية الخاصة بالقطار المكهرب بالتزامن مع تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني.

واطلع الوزيران على آخر المستجدات الخاصة بمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر حيث  تمت أعمال الجسات والتصميمات.

وأكد وزير النقل، أهمية المشروعين وذلك في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء  داخل القاهرة الكبري، أو في عواصم المحافظات، أو بين القاهرة والمدن الجديدة؛ خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مره وسيُمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر، لافتا إلى أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية؛ حيث سيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

وتناقش الجانبان حول الربط بين دمياط والمنصورة الجديدة؛ حيث تم الاتفاق على إجراء دراسة مخططات التنمية بمدن (دمياط الجديدة - المنصورة الجديدة ) وإعداد دراسة الطلب على النقل بين هذه المدن لتحديد الوسيلة الأمثل؛ لربط مدينتي دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بمدن دمياط الجديدة وجمصة  ليتكامل الخط مع ازدواج وتطوير خط "المنصورة – دمياط".

وفي مجال الطرق والكباري اتفق الجانبان على الإسراع في إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بتطوير  طريق رافد جمصة بطول 50كم نظرا للأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة؛ إضافة إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بإنشاء كوبري الشروق مناصفة بين هيئة الأنفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي إطار الاهتمام بتعظيم وتدعيم منظومة النقل الجماعي تم مناقشة تخصيص ارض لشركة السوبرجيت بمدينة بدر لاستخدامها كجراج نموذجي ومحطة أوتوبيسات لشركة السوبرجيت التابعة لوزارة النقل بما سيؤدي الى تقديم خدمة مميزة لسكان مدينة بدر .

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري الذي توليه وزارة النقل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد القومي، بحث الجانبان الإجراءات التي تقوم بها هيئة ميناء دمياط لتوسيع رقعة الميناء شرقا من خلال ضم مساحة 125 فدانًا بالتنسيق مع جهاز تنمية دمياط الجديدة.

ومن جانبه أكد وزير الإسكان على التنسيق المستمر بين الوزارتين؛ بما يساهم في خدمة المواطن المصري؛ خاصة مع بناء الدولة لعدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تساهم في إحداث التنمية في مصر والتي تشكل الطرق شرايين التنمية بها.

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