» الناظر: الدواء المصري وراء عدم انخفاض السكان

19 نوفمبر 2019 - 01:37 م

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، من استخدام ما يعرف بمجموعة البرد التي يتناولها المصريون في الشتاء، معقبا: "غير موجودة في العالم".



وطالب "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، أن يكون هناك مبادرة لوقف الاستهلاك العشوائي للدواء في مصر، حيث يستهلك المصريون الدواء بطريقة غير عادية ".



ولفت إلى أن صرف دواء بدون روشتة طبيب خطأ مشترك على المريض والصيدلي، مشددًا على أهمية المبادرات الرئاسية، وحملات التوعية ضد الأمراض، حيث إنها أتت بثمار لا يمكن إنكارها .



وأكد هاني الناظر، أن الأدوية المصرية الموجودة في السوق لا تقل كفاءة عن الأدوية المستوردة، لافتا إلى أن 90% من المصريين يتم علاجهم بأدوية مصرية، معقبًا: "الدواء مصري بخير، والدليل عدم انخفاض السكان ".