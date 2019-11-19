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"التموين" تكلف الجهات التابعة بإحكام الرقابة على الأسواق

الحياة السياسية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

علا خطاب

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التموين

علي المصيلحى

الجهات التابعة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات التابعة للوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديدها على منافذ البيع وضبط الأسعار .

وشدد "المصيلحي" في تصريحات له، على ضرورة تعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

وذكر أنه من المقرر البدء في تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، من بينها سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا 19 جنيها.

كما سينخفض سعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

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