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فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني

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الأميرة " ديانا" والممثل جون ترافولتا
الأميرة " ديانا" والممثل جون ترافولتا

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت دار "كيري تايلور" اللندنية عن عرض الفستان الشهير الذي ارتدته الأمير ديانا خلال رقصة مع جون ترافولتا في البيت الأبيض، للبيع في مزاد في التاسع من ديسمبر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت الأميرة ديانا ارتدت هذا الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل، الذي يكشف عن الكتفين، خلال عشاء أقامه الرئيس الأمريكي رونالد ريجن (1981-1989) في البيت الأبيض على شرف أمير وأميرة ويلز.

ويقدر سعر الفستان بـ250 إلى 350 ألف جنيه إسترليني (293 إلى 410 آلاف يورو) وقد اشتهر هذا الفستان بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام "يو شود بي دانسينغ" من فيلم "ساتدراي نايت فيفر".

وأوضحت دار المزادات أن الأميرة ديانا أعربت عن "أمنية وحيدة خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة" وهي الرقص مع الممثل الشهير. وقال جون ترافولتا خلال برنامج حواري أسترالي لاحقًا: "رقصنا مدة 20 دقيقة وكانت تتمتع بإيقاع جيد. كنت في الجنة".

وكانت الأميرة ارتدت الفستان مرات عدة، وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين، وقد سبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013.

وستباع قطعتان أخريان للأميرة ديانا في المزاد نفسه، وهما فستان مخملي أزرق من تصميم كاثرين كوساك، فضلا عن فستان أقصر كانت ترتديه الأميرة "في مجالسها الخاصة" بحسب دار المزادات.

وقد توفيت الأميرة في حادث سير في 31 أغسطس 1997 في باريس.

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