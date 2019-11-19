  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

الرئيس السيسي

انطلاق قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بحضور السيسي

حسين هريدي

هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال

#

150 مليون جنيه عرض ريال مدريد لـ محمد صلاح

#

"صلاح": لا أخشى مواجهة هاري كين في النهائي

#

نادي سعودي يتحدي "الأهلي" في خطف "لابا"

البابا تواضروس

سفريات البابا تواضروس

إسحق يونان

رصد نادى ريال مدريد الإسباني 120 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "دياريو جول" الإسبانية، قالت إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد يرغب فى تدعيم خط دفاع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تعلم جيدًا أن التعاقد مع فان دايك لن يكون أمرًا سهلا، خاصة أنه أحد أعمدة ليفربول الأساسية والمهمة في الفريق.

وانتقل فان دايك لصفوف ليفربول في شتاء موسم 2017، قادما من نادي ساوثهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني، وهي الأغلى في تاريخ الريدز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جنوب أفريقيا
» فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج
» كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة
» أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب