» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس

19 نوفمبر 2019 - 11:52 ص

تهدد الإصابة اللاعب محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة كريستال بالاس المقبلة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية خلال الفترة الماضية، إلا أن مشاركته في مباراة كريستال بالاس مشكوك فيها.

ويفضل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم المجازفة بالنجم المصري في هذا اللقاء، خوفًا من تفاقم إصابته.

وتعرض صلاح للإصابة بالكاحل خلال مشاركته مع الريدز في مباراة ليستر سيتي، بعد تدخل قوي من حمزة شودري.