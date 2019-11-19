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"شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه

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المعتدي عليه
المعتدي عليه

إيمان هاني

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روي آسر محمد خيري، المدرس المعتدى عليه، من قبل طالب وذويه، عقب منعه لطالب من الاعتداء علي معلمة، قائلا: "إنه عندما وجد طالبا يعتدي على مُدرسة بمساعدة أهله، حاول فض المشاجرة، فقام الطالب بضربه "بالشومة" وبعض الآلات الحادة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على "أون إي": "أنا عملت عملية جراحية وتركيب شرائح حديد في يده، معقبا: "أنا أصبحت عاجزا دلوقتي".

ومن جانبها روت فادية حسن أبو النور، موظفة إدارية بمدرسة بكفر الشيخ، تفاصيل الاعتداء عليها وعلى زميل لها، وطالب بالمدرسة من قبل أحد الطلبة وذويه.

وأوضحت "أبو النور"، في نفس المداخلة، تفاصيل الواقعة، أن طالبًا اعتدى على طالب آخر، ما أدى لوجود إصابة في أنفه أدت لنزيف دم.

وتابعت، أنه أثناء قيامها بمسح الدماء من على وجه الطالب المعتدى عليه، وجدت بعض أهالي الطالب المعتدي الذي يدعى ناصر مرعي، يحملون "شوم وسكاكين"، وقاموا بضربها، لافتة إلى أنها والدة الطالب المعتدى عليه، وفي نفس الوقت موظفة إدارية بالمدرسة.

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