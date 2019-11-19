هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

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وصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، القارة الأفريقية بـ"الواعدة"، لافتًا إلى أن القارة السمراء تحتل المرتبة رقم 1 في جذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2018".

وأكد "هريدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، ثقته في الرئيس السيسي بشأن قدرته علي التقديم الصحيح للقارة السمراء و التقدم بها نحو الأمام قائلاً: "أنا بثق فيك يا ريس وأنت قادر على جلب المزيد من الفرص الاستثمارية، والتسويق للقارة".

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الصورة التي سيعرضها الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة العشرين وأفريقيا ستكون صادقة، وواقعية، وتقنع العالم بأن المستقبل في أفريقيا.

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