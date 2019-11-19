  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

الرئيس السيسي

انطلاق قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بحضور السيسي

حسين هريدي

هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة

الصفحة الأخيرة

قشرة الشعر
قشرة الشعر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض

#

كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟

#

شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة

#

كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة؟

يعاني الكثيرون من قشرة الشعر ويبحثون دائمًا عن حلول جذرية لها أو مستحضرات للشعر وأحيانًا يلجئون إلي الأطباء وتعود القشرة للظهور سريعًا مرة أخرى.

وهناك العديد من الوصفات الطبية التي يمكن استخدامها للتخلص منها نهائيًا ومن أهمها:

البيكنج صودا للتخلص من قشرة الشعر، بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، ويضاف إليه قطرات من زيت الروزماري، وتضاف إليه أحد أنواع الزيوت العطرية وتوضع المكونات في زجاجة وترج المكونات جيدًا، ويستخدم الخليط لغسل الشعر بدلاً من الشامبو، وستلاحظ نتائج رائعة للتخلص من قشرة الشعر.

التخلص من قشرة الشعر بالخل بخلط نصف كوب من الخل الأبيض ويضاف إليه نصف كوب من الماء الدافئ، يضاف نصف كوب من خل التفاح وتقلب المكونات، و تدلك فروة الرأس بها وتترك عليه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

نصائح عامة

تناول الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات خاصة فيتامين أ وفيتامين ب، وهي تساعد على الاهتمام بفروة الرأس، و تساعد على تنشيط الدورة الدموية وهذا من خلال تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على هذه الفيتامينات.

وكذلك تنظيف فرشاة الشعر التي يتم استخدامها،  لأن إهمالها يؤدي إلى تراكم الجراثيم بداخلها ما يتسبب في الإصابة بالقشرة التي توجد على الشعر، واستخدام الشامبو الطبي الذي يحتوي على نسبة من الزنك وعلى عناصر أخرى تساعد على التخلص من القشرة التي توجد بالشعر، يجب استخدام هذا النوع من الشامبو تحت إشراف الطبيب.

غسل الشعر يوميًا بالماء الدافئ، للتخلص منها ومن الأتربة التي توجد على الشعر والتي تتسبب في تراكم القشرة، مع التقليل من استخدام أنواع المثبتات والكريمات التي تستخدم للشعر، لأن الشعر أيضًا يقوم بإفراز الزيوت الطبيعية وبالتالي تتكاثف القشرة على الشعر، واستخدام زيت الزيتون على فروة الرأس والشعر بشكل متكرر يعمل على التخلص من القشرة بشكل نهائي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جنوب أفريقيا
» فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج
» كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة
» أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب