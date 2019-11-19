عايزين نستعد ونتألم على أى ظرف جديد

19 نوفمبر 2019 - 10:56 ص

أكد السفير الإثيوبي دينا مفتي، وجود انفراجة قريبة في أزمة سد النهضة، عقب اجتماع واشنطن بشأن الأزمة مؤخرًا، قائلاً: "يجب أن نعمل معا كحكومات دول لمصلحة شعوبنا".

وأضاف "مفتي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلاً: "لا نفكر في حرب، ولم نتحدث عنها بشأن سد النهضة".

وتابع: "أن الاستخدام العادل للمياه يخضع لمعايير دولية وليست إثيوبية"، مشيرًا إلى أن مبدأ الموائمة والتأقلم مع الظروف هو مسألة مهمة للغاية، معقبًا: "عايزين نتألم علي أي ظرف جديد ونكون مستعدين".

وواصل حديثه قائلاً: "يجب أن يكون الحل ثلاثي، والأمر يعود لرؤوساء الدول، وأمل إثيوبيا أن نجد حلا بمفردنا".