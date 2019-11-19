سيدة إيرانية تخلع حجابها.. وتتمنى الموت لـ"خامنئي"

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إيرانية محتجة
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احتجت سيدة إيرانية على طريقتها الخاصة من الأوضاع العامة في البلاد؛ ما دفعها إلى الصعود في اليوم الرابع من الاحتجاجات المحتدمة إلى جسر معدني، في طهران، وبدت تحته سيارات مزدحمة، وفقا لفيديو عرضته "العربية.نت"، فخلعت حجابها، وصرخت قالت: "ليسمع العالم صراخنا".

ووصفت السية المحتجة المرشد الإيراني علي خامنئي بقليل الشرف، بقولها: "بسبب خامنئي الخالي من الشرف خسرنا كل شيء"، مضيفة أن النظام يساعد نظيره السوري "بدلا من الوطن" وفق تعبيرها.

وأشارت المحتجة، أن العراقيين بدأوا ينتفضون ويحتجون على ما سببته إيران لهم، وقالت: "لقد قاسينا طوال 40 سنة، فالموت الموت لك يا خامنئي، كم أتمنى أن تنتهي ميتا في حفرة لما سببته لحقوقنا"، وحياها الذين كانوا أسفل الجسر، ولم يقم أي منهم باعتراضها أو الاحتجاج عليها.



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