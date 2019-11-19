متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

علا خطاب
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لثوار لبنان، وهم يحاولون منع بعض النواب من الدخول أو الوصول للمجلس، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في البلاد في الآونة الأخيرة.
ونشرت مجلة "جرس" اللبنانية، على موقع "تويتر"، منذ قليل، مقطع فيديو لبعض الثوار وهم يمنعون نائب حزب الله علي عمار من دخول المجلس.
بينما نشر حساب آخر لموقع "رصيف 22"، مقطع فيديو، لبعض الثوار أيضًا وهم يمنعون النواب اللبنانيين من الوصول إلي مجلس النواب للتصويت على مشروع عفو عام على الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين، إلا أن قوات الأمن أطلقت رصاصًا لتخويف اللبنانيين لكن لم يتراجعوا.
ويظهر في الفيديو بعض الشباب وهم يحاصرون عربيات نواب المجلس اللبناني، وذلك برش المياه واستخدام العصا.
وكان قد اجتاحت لبنان مظاهرات في عدة مدن، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب.
#الآن النوّاب اللبنانيون يحاولون الوصول إلى #مجلس_النواب للتصويت على مشروع عفو عام على البشاعات المرتكبة بحقّ اللبنانيين والشعب يمنعهم من الوصول، إطلاق رصاص لتخويف اللبنانيين لكن #الثورة مستمرّة و #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/JTvBCMz6Aq— Raseef22 (@Raseef22) November 19, 2019
الثوار يمنعون نائب حزب الله علي عمار من دخول المجلس #لبنان_ينتفض ?— مجلة الجرس ?? (@AlJarasMagazine) November 19, 2019
?#لبنان #بيروت #حزب_الله #كلن_يعني_كلن #الجرس pic.twitter.com/HMZFMbOyvj
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