  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
مظاهرات لبنان

متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

إيرانية محتجة

سيدة إيرانية تخلع حجابها.. وتتمنى الموت لـ"خامنئي"

أطفال الفنان

أول تحرك قانوني على إلقاء أطفال فنان شهير في الشارع

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

بعد اغتصاب جماعي.. تنتحر وتترك هذه الرسالة المؤلمة

شوقى غريب

الموعد والقنوات الناقلة لمصر وجنوب أفريقيا

الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

المطرب شادي الأمير وأطفاله

المطرب شادى الأمير: "الاتنين ولادي ودي مش أول مرة"

نتنياهو وترامب

نتنياهو: ترامب صحح ظلمًا تاريخيًا بهذا القرار

أرملة شاه إيران

أرملة شاه إيران للمتظاهرين: "إياكم أن تفقدوا هذه الروح"

بـ المياه والعصا..

متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

الحياة السياسية

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

وزيرة داخلية لبنان تكشف من يقف وراء مهاجمة المتظاهرين

#

مقطع فيديو لثوار لبنان وهم يمارسون "اليوجا" يثير ضجة

#

ظهور فنانة مصرية في مظاهرت لبنان يثير الجدل

#

جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لثوار لبنان، وهم يحاولون منع بعض النواب من الدخول أو الوصول للمجلس، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في البلاد في الآونة الأخيرة.

ونشرت مجلة "جرس" اللبنانية، على موقع "تويتر"، منذ قليل، مقطع فيديو لبعض الثوار وهم يمنعون نائب حزب الله علي عمار من دخول المجلس.

بينما نشر حساب آخر لموقع "رصيف 22"،  مقطع فيديو، لبعض الثوار أيضًا وهم يمنعون النواب اللبنانيين من الوصول إلي مجلس النواب للتصويت على مشروع عفو عام على الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين، إلا أن قوات الأمن أطلقت رصاصًا لتخويف اللبنانيين لكن لم يتراجعوا.

ويظهر في الفيديو بعض الشباب وهم يحاصرون عربيات نواب المجلس اللبناني، وذلك برش المياه واستخدام العصا.

وكان قد اجتاحت لبنان مظاهرات في عدة مدن، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السديس" يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد
» واتساب يصلح ثغرة خطرة تسمح بالاختراق
» بخطوات بسيطة كيف تحصلين على الجمال المغربي
» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان
» بطريقته.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان
» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل
» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري
» رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن إقالة حسام البدري
» صابرين: هذه أغرب رسالة وصلتني بعد "خلع الحجاب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب