» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان

19 نوفمبر 2019 - 10:11 ص

قامت وزارة السياحة صباح اليوم بتنظيم زيارة سياحية للسيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية والوفد الرفيع المستوى المرافق لها من دولة بلغاريا بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال الزيارة الحالية التى تقوم بها الوزيرة البلغارية على رأس هذا الوفد والتي تستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وبدأت الزيارة اليوم بجولة داخل الهرم الأكبر خوفو، كما زارت منطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول حيث حرصت الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول.

وأعقب ذلك تم تنظيم جولة أخرى للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها فى مجمع الأديان بمصر القديمة حيث زارت المعبد اليهودى وكنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة، كما قامت مساء أمس بزيارة المتحف المصرى بالتحرير.

وخلال هذه الجولة، أعربت السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية عن انبهارها بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، وإعجابها بالأهرامات الثلاثة التى تعد من عجائب الدنيا القديمة، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط ولفريق عمل وزارة السياحة على تنظيم هذه الزيارة الرائعة وحفاوة الاستقبال.

وأشارت السيدة نيكولينا انجلكوفا إلى أن هذه هى زيارتها الأولي لمصر، مؤكدة أنها لن تكون الزيارة الأخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخرى للاستمتاع بآثار مصر والتعرف أكثر على حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.

وأشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية اللقاءات والمناقشات المثمرة التى تمت خلال زيارتها لمصر والتى من شأنها أن تساهم فى تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة وخاصة لما تمثله هذه الصناعة الحيوية من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت صباح أمس لقاءً موسعًا مع السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية فى مايو الماضى للتعاون في مجال السياحة.

وخلال هذا اللقاء حرص الجانب البلغارى على معرفة تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى أطلقته وزارة السياحة المصرية فى نوفمبر الماضى، كما حرصوا على معرفة تفاصيل المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية التى أعلنت عنها الوزارة فى سبتمبر الماضى.

وخلال اللقاء الموسع هنأت الوزيرة البلغارية وزارة السياحة المصرية على التطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري والذي انعكس على إيرادات السياحة والإشادات الدولية بالقطاع، كما أشادت بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة المصرية والقطاع الخاص.

وشارك في حضور هذا اللقاء من الجانب المصري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد على غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، والسيد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالإضافة إلى 6 من كبريات شركات السياحة المصرية التي تعمل في السوق البلغاري.

كما شارك في الحضور من الجانب البلغاري السفير البلغارى لدى مصر، والسيدة جالينا استويانوفا عمدة بلدة كازانلاك، وعدد من نواب البرلمان البلغاري والمستشار التجارى في السفارة البلغارية بالقاهرة، ووفد من القطاع الخاص البلغارى.