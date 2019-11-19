المطرب شادى الأمير: "الاتنين ولادي ودي مش أول مرة"

19 نوفمبر 2019 - 10:07 ص

أثارت قضية ترك المطرب الشعبي، شادي الأمير، أطفاله في "بير سلم" عمارة سكنية في طنطا، بعد خلافات مع طليقته، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرح الأخير في عدة لقاءات تليفزيونية ليوضح حقيقة موقفه، ويؤكد عدم علمه بموضوع الأطفال.

وقال شادي الأمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد على، إنها خلال فترة الزواج من طليقته "عامين" قامت بتحرير 6 محاضر له، مشيرًا إلى أنه ترك طنطا مكان زواجهما وذهب إلى الإسكندرية ليعيش هناك مع زوجته الأولى.

وأكد أن الصور المنتشرة لطفليه على سلم في بيت أمها بمحافظة الغربية، رغم أنه يعيش في محافظة الإسكندرية مع زوجته الأولى.

وأوضح شادي الأمير أن تلك الواقعة ليست الأولى، بل فعلتها 3 مرات وكان يرسل لهما أحدًا يأخذهما، منوهًا بأن هناك قضايا خطف كيدية حررتها طليقته ضده.

كما كشف المطرب الشعبي شادي الأمير، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على «فيس بوك»، قائًلا: "لم أكن متواجدا بالأساس فى طنطا أثناء هذه الواقعة، وما حدث أن طليقتي التى قامت بهذا الفعل غير الإنساني وألقت بالأطفال الرضع فى بئر سلم العمارة القاطن بها، وهو أمر يدعو للاستغراب أن أضع الأطفال فى العمارة التى أسكن بها".

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين لرعايتهما، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.