  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
مظاهرات لبنان

متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

إيرانية محتجة

سيدة إيرانية تخلع حجابها.. وتتمنى الموت لـ"خامنئي"

أطفال الفنان

أول تحرك قانوني على إلقاء أطفال فنان شهير في الشارع

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

بعد اغتصاب جماعي.. تنتحر وتترك هذه الرسالة المؤلمة

شوقى غريب

الموعد والقنوات الناقلة لمصر وجنوب أفريقيا

الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

المطرب شادي الأمير وأطفاله

المطرب شادى الأمير: "الاتنين ولادي ودي مش أول مرة"

نتنياهو وترامب

نتنياهو: ترامب صحح ظلمًا تاريخيًا بهذا القرار

أرملة شاه إيران

أرملة شاه إيران للمتظاهرين: "إياكم أن تفقدوا هذه الروح"

تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل

الصفحة الأخيرة

أحمد حلمي
أحمد حلمي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مشاجرة على تركة هيثم أحمد زكي.. ونقيب الممثلين يرد

#

أعمال الخير تتزاحم على روح الراحل «هيثم زكي»

#

فنان شهير يحذف تغريدة بخصوص الطالبة شهد: أعتذر

#

تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد حلمي

احتفل أمس الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الخمسين في ظل فترات استطاع من خلالها تقديم الكثير من الأعمال الفنية الممتعة للجمهور.

الكثيرون قد يعرفوا أحمد حلمي الفنان لكن يظل البعض لا يعرف الجوانب الإنسانية لـ"حلمي" حيث يمتلك 3 إخوة وإخوات هم (خالد وأحمد وسالي) وسافر إلى المملكة العربية السعودية في عمر 6 سنوات رفقة والده وعاد وعمره 17 سنة.

والتحق العالي للفنون المسرحية  -قسم ديكور - وبدأ حياته الفنية كمهندس ديكور في الأعمال الفنية قبل أن ينتقل لعالم الفن والسينما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السديس" يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد
» واتساب يصلح ثغرة خطرة تسمح بالاختراق
» بخطوات بسيطة كيف تحصلين على الجمال المغربي
» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان
» بطريقته.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان
» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل
» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري
» رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن إقالة حسام البدري
» صابرين: هذه أغرب رسالة وصلتني بعد "خلع الحجاب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب