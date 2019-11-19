» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل

19 نوفمبر 2019 - 08:39 ص

احتفل أمس الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الخمسين في ظل فترات استطاع من خلالها تقديم الكثير من الأعمال الفنية الممتعة للجمهور.



الكثيرون قد يعرفوا أحمد حلمي الفنان لكن يظل البعض لا يعرف الجوانب الإنسانية لـ"حلمي" حيث يمتلك 3 إخوة وإخوات هم (خالد وأحمد وسالي) وسافر إلى المملكة العربية السعودية في عمر 6 سنوات رفقة والده وعاد وعمره 17 سنة.



والتحق العالي للفنون المسرحية -قسم ديكور - وبدأ حياته الفنية كمهندس ديكور في الأعمال الفنية قبل أن ينتقل لعالم الفن والسينما.



