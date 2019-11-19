» رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل

19 نوفمبر 2019 - 07:43 ص

واصل الفنان عمرو واكد استفزازه الشديد للجمهور العربي الرافض للتطبيع بعد قيامه بالرد على الهجوم الذي تعرض له بسبب مشاركته لفنانة إسرائيلية في فيلم سينمائي جديد.



وقال "واكد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "علمني الفن ان أكون إنسانا قبل اي شيء. ان اعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني ان أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. ان أكون صادق للإنسانية ابرك من ان أكون لأي شيء آخر. اعمل على ذلك ليلًا ونهارًا واحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان. او على الأقل أحاول جاهدا".



و تعرض واكد لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مشاركته في فيلم " Wonder woman" الجزء الثاني.



وسبب الهجوم أن هذا الفيلم تقوم ببطولته "جال جادوت" المعروفة بتعصبها ضد الفلسطينيين ، فضلا عن قضاء خدمتها في الجيش الإسرائيلي .



وتأتي حالة الهجوم على عمرو واكد بسبب المفارقة الشديدة بين تصرفه الحالي وأدائه في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" الذي أدى فيه دور فدائي فلسطيني.



وجال جادوت هي ممثلة إسرائيلية من مواليد عام 1985 ، واشتهرت بعدة أدوار أشهرها مع الفنان العالمي توم كروز ، كما حصدت لقب ملكة جمال إسرائيل.



