تفاصيل مثيرة بواقعة أطفال المطرب الشعبي

19 نوفمبر 2019 - 01:00 ص

قال بلال عادل، محامي والدة الطفلين الشهيرين بـ«طفلي السلم»، إن «الأم لم تترك طفليها أمام السلم، بل أرسلتهما إلى جدتهما وعمهما، وهما من تركا الطفلين أمام السلم بمساعدة الوالد».



أضاف المحامي، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اللي ساب الطفلين هو العم (علي) بمساعدة شقيقه اللي كلم الجارة واتفق معاها تبلغ إن الأم سابتهم».



تابع: «الخلاف بين الأم والأب يرجع لمشكلة مادية، والأم مهددة بالطرد من الشقة لأنها لم تدفع الإيجار لمدة 4 أشهر، ولما سلمت الطفلين لجدتهم وعمهم اتفقوا إنهم يسيبوهم أمام العمارة اللي موكلتي ساكنة فيها».

