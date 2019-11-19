تعليق ناري من الخارجية المصرية على تصريحات "بومبيو"

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سامح شكري
سامح شكري

المصريون ـ متابعات

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أكدت وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها «غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي».
كانت الولايات المتحدة أيدت بشكل فعلي، الاثنين، ما اعتبرته «حق إسرائيل» في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ 4 عقود الذي يصف المستوطنات بأنها «مخالفة للقانون الدولي».
ويعد الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هزيمة للفلسطينيين وانتصارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يصارع للبقاء في السلطة بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين هذا العام.
وقال «بومبيو» إن التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 «لم تكن متسقة»، مشيرا إلى أن الرئيس جيمي كارتر وجد في عام 1978 أنها لا تتفق مع القانون الدولي بينما قال الرئيس رونالد ريجان عام 1981 إنه «لا يعتبرها غير قانونية».
وفي عام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت الولايات المتحدة رسميًا سفارة لها بالمدينة في العام التالي.

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