معلومة هامة بشأن مدة ملء سد النهضة الإثيوبي

أكد السفير الإثيوبي دينا مفتي، أن الدول الثلاث عرضوا وجهات نظرهم في مفاوضات سد النهضة في اجتماع واشنطن، وإن النقاشات ما زالت مستمرة.



وأوضح "مفتي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الإثنين، أن اللقاء كان بناءً، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيتم ذلك خلال اللقاء المقبل إما في القاهرة أو في الخرطوم أو واشنطن.

