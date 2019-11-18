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حملة لتنظيف المقابر تفجر مفاجآت مدوية عن السحر الأسود

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فجر أحمد جبر، مؤسس حملة تنظيف المقابر، مفاجآت مدوية تفاصيل ما عثر عليه داخل المقابر، قائلا: "شفنا عجب العجاب، شيىء لا يصدقه عقل"، حيث هناك أعمال على صور شخصية، وملابس داخلية، منوها بأن أغلبية الأعمال الموجودة من أشخاص قريبة للضحية.
وأوضح "جبر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنهم اتفاجئوا بأمور غريبة، موضحا أن حملات تنظيف المقابر شملت أغلب محافظات الجمهورية، معقبا: "العمل بيكون تحت راس الميت، والمكفنين يدخلوا يضعوا الميت دون أن يلاحظوا أي شيىء".


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