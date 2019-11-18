"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لرغبة قطر في المصالحة

18 نوفمبر 2019 - 10:40 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تويتة الإعلامي جمال ريان بشأن مصالحته مع عدد من الشخصيات السعودية ومنهم عبدالرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "أنا بحب اللعبة الحلوة"، لافتا إلى أن "بن مساعد" نشر تويتة كذب فيها ما قاله "ريان".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن رد "بن مساعد" كان يسخر فيه من مذيع الجزيرة، معقبا: "كذاب بيتنفس كذب"، منوها بأن هناك عدد من المغردين سخروا من التغريدة الكاذبة لجمال ريان حول الصلح مع تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد.



وتابع: "أنا مستغرب إزاي جمال يرفع البلوك عن تركي آل الشيخ، والمستشار كان قايله هدوس عليك بجزمتي مقاس 43"، متابعا: "هما عايزين يعطونا انطباع أن العالم بيجري وراهم، وأن قناة الجزيرة نظيف.. حاجة تهلك من الضحك أن الكذب والإدعاء وصل للمرحلة دي، كل ده بسبب لبن الحمير".

