» احتجاز 3 سفن إحداهن سعودية "خرقت" المياه الإقليمية

18 نوفمبر 2019 - 11:30 م

أقرت جماعة الحوثي، مساء الإثنين، باحتجاز 3 سفن، إحداهن سعودية، في البحر الأحمر، بدعوى "خرق" المياه الإقليمية اليمنية.



وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليًا، أن دورية خفر السواحل البحرية ضبطت 3 سفن إحداهن سعودية اسمها "رابغ 3"، وكانت السفن على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.

وأوضح البيان، الذي نشرته وسائل إعلام حوثية، أن السفن الثلاث "دخلت المياه الإقليمية اليمنية بدون إشعار مسبق مع عدم تجاوب طواقم العائمات (السفن) المضبوطة مع طاقم دورية خفر السواحل".

وأشار البيان إلى أنه "تم مناداتهم (السفن) على القناة الدولية 16من قبل خفر السواحل اليمنية ولم يتجاوب طاقم العائمات المضبوطة في تحد واضح لكل القوانين الدولية البحرية وخرق للسيادة اليمنية".

وتابع البيان، أنه تم اقتياد السفن إلى رصيف ميناء الصليف (في محافظة الحديدة/غرب) واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية، من دون توضيحها أو تحديد جنسية السفينتين الأخرتين.

واتهمت الحكومة اليمنية، في وقت سابق الإثنين، جماعة الحوثي باحتجاز سفينة كورية وزورقين تابعين لها في جزيرة كمران على الساحل الغربي للبلاد.

كما اتهم متحدث عسكري يمني الحوثيين باحتجاز سفينة كورية جنوبية وباخرة نفط سعودية في المياه الإقليمية واقتيادها إلى سواحل جزيرة "كمران".