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حماس: قرار واشنطن حول المستوطنات مخالف لكل القوانين

عرب وعالم

حماس
حماس

المصريون ووكالات

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تصريح ناري لقيادي حمساوي بشأن الفلسطينيين المهجرين

اعتبرت حركة "حماس"، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة" مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: " هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه".
وأضاف: "إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرق الأرض وإقامة عليها مستوطنات بالقوة وجاء بسكان من أصقاع الأرض".
ولفت إلى أن "هذه المستوطنات ، كما الاحتلال، هو غير شرعي ، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس المستوطنات وطرد الاحتلال وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وقال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت "متقلبة".
وأوضح أنه في عام 1978، خلصت إدارة (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت هذا القرار. -

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