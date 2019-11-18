» الأردن يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن المستوطنات

18 نوفمبر 2019 - 11:10 م

حذر الأردن، الإثنين، من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.



جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأنها لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية "مخالفة للقانون الدولي".

وقال الصفدي : "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وزاد "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت".