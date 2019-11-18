بالفيديو.. سيارة متظاهر تدهس جنود الشرطة بإيران

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إيران

الشرطة الإيرانية

دهس

ايران تنتفض

تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقيام أحد المتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران بدهس عدد من الجنود.

وقال ناشطون إن المتظاهر دهس عددًا من رجال شرطة مكافحة الشغب الإيرانيين بسيارته.

وتشهد إيران اندلاع مظاهرات في عدد من المدن، إثر رفع أسعار البنزين.

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